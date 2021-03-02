Yargıtay, Başsavcılıktan Kobani iddianamesi ve fezlekelerin örneğini istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, inceleme kapsamında Kobani iddianamesini ve HDP'li milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin örneklerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istedi.

Yargıtay Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da sanıkları arasında bulunduğu 108 sanıklı Kobani iddianamesinin ekleri ile birlikte gönderilmesini istedi.

Kobani soruşturması kapsamında mevcut HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmişti.

NTV'nin haberine göre başsavcılık bu fezlekelerin örneğini de istedi. Başsavcılık kaynakları tüm siyasi partilerin faaliyetlerinin takip edildiğini vurgulayarak, söz konusu belgelerin rutin inceleme kapsamında talep edildiğini bildirdi.

Siyasi partilerin faliyetlerini izlemekle görevli Başsavcılıkça yapılacak inceleme sonucu, HDP’nin 'terör eylemlerinin odağı' olduğu tespit edilirse, HDP hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilecek.

Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında inceleme başlatması çok önemli ve beklediğimiz bir gelişmedir" demişti.

Bahçeli, ocak ayında yaptığı yazılı açıklama ile 6-8 Ekim iddianamesini dayanak göstererek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nı HDP’ye kapatma davası açmaya çağırmıştı.