'Yargı reformu'nun içeriği belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süredir dile getirdiği yargı ve ekonomi alanında reformlara ilişkin ilk notlar ortaya çıkmaya başladı.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, yapılan çalışmada, “ifade özgürlüğü” alanıyla ilgili davalarda “uygulamadaki farklılıkların giderilmesi”, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlâl kararlarının “yeniden yargılama” sebebi sayılması, ticari arabuluculukta kapsamın genişletilmesi gibi başlıklar öne çıkıyor.

Mevzuat çalışmasının ocak ayında 4. yargı paketi olarak Meclis’e sunulacağı ifade ediliyor.

Yeni düzenlemeyle 102. maddede ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren davalarda, 7 yıla kadar çıkarılabilen tutuklama süresinin aşağı çekilmesi planlanıyor.

4. yargı paketinde, hakim ve savcıların isteği olmaksızın başka yere tayin edilememesini sağlayacak coğrafi teminat düzenlemesinin de yer alacağı ifade ediliyor.

Patronlarla yapılacak toplantısı sonrası maddeler netleşecek

Pakette yer alacak "ekonomi" düzenlemeleriyle ilgili son karar ise önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün patronlarla yapılacak toplantılarının ardından netleşecek. Habere göre, düzenlemelerin temelini “yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uluslararası tahkim, sulh, uzlaşma, arabuluculuk gibi uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımının artırılması” oluşturacak.