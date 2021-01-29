Yargı reformu: 'Israrlı takip' suç sayılacak, bekçilere insan hakları eğitimi verilecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre içinde duyurulacağını açıkladığı "yargı reformu"na ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, hazırlanan taslakta çarşı ve mahalle bekçileri ile zabıtalara insan hakları eğitimi verilmesine ilişkin bir madde bulunuyor.
Israrlı takip suç sayılacak
Düzenlemeden yansıyan maddeler şöyle:
- Yeni düzenlemeyle birlikte eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak.
- Boşanma davaları istinaf mahkemesine gitmeyecek, doğrudan Yargıtay’da yapılacak temyiz incelemesiyle sonuçlanacak.
- Çocukların taraf olduğu davalarda hakimler cübbe giymeyecek.
- Hayvanlara karşı işlenen suçlar, cana karşı işlenmiş suç sayılacak.
- Güvenli gıda arzını temin etmek ve bu konuda kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirmek için, tüketici kuruluşlarının da yer alacağı bağımsız bir yapı oluşturulacak.