Yargı reformu: 'Israrlı takip' suç sayılacak, bekçilere insan hakları eğitimi verilecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre içinde duyurulacağını açıkladığı "yargı reformu"na ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, hazırlanan taslakta çarşı ve mahalle bekçileri ile zabıtalara insan hakları eğitimi verilmesine ilişkin bir madde bulunuyor.

Israrlı takip suç sayılacak

Düzenlemeden yansıyan maddeler şöyle: