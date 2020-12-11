'Yargı mensubu eşini dövdü, yolsuzlukla suçlanıyor' haberine erişim engeli

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, "Koltuğundan olan üst düzey yargı mensubu eşini dövdü" demiş, aynı ismin yolsuzlukla da suçlandığına işaret etmişti. Şık'ın açıklaması sonrası yapılan ve soL'da da yer verdiğimiz habere erişim engeli getirilirken, bir de "kamu görevlisine hakaret soruşturması" açıldığı öğrenildi.
HSK'dan anında açıklama gelmişti
Şık'ın bu açıklamasının ardından HSK'dan bir açıklama gelmiş, "Bugün sosyal medyada; üst düzey bir yargı mensubu hakkında bir takım iddialar içeren şikayet dilekçesinin kurulumuza iletildiği belirtilmiş ise de; bahsedilen iddiaları içeren bir şikayet dilekçesinin kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmediği, kurulumuz sekretaryasında bu içerikte bir dilekçenin bulunmadığı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" denilmişti.
'FETÖ'nün itibarsızlaştırma operasyonu' açıklaması
Şık'ın işaret ettiği, terfi edilerek görevden alındı dediği ismin kim olduğu "merak konusu" olurken, bu ismin kendisi olduğu iddialarına yanıt veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınarak Yargıtay'a atanan ve AYM üyeliğine de aday olan İrfan Fidan, "Anayasa Mahkemesi adaylığım öncesi FETÖ’nün itibarsızlaştırma operasyonu" iddiasında bulundu.
Erişim engeli ve soruşturma yanıtı
Söz konusu gündem tartışılmaya devam ederken, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, konuya ilişkin paylaşımları ve soL'da yer verdiğimiz haberin de aralarında olduğu 7 içeriğe erişim engeli kararı aldı.
Söz konusu erişim engeli kararında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/180858 soruşturma sayılı dosyasında kamu görevlisine hakaret ve iftira suçlarından soruşturma başlatıldığı" belirtildi, söz konusu soruşturmanın uzantısı olarak da içeriklere erişimin engellendiği ifade edildi.
Mahkemenin erişim engeli kararında haberlerin ve söz konusu paylaşımın "yargı gücünün otorite ve tarafsızlığını zedeleyici mahiyet arz ettiği" iddiası dile getirildi.
Söz konusu kararın ilgili bölümü şöyle: