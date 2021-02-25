Yardım programıyla ilk aşı alabilen ülke Gana

BM’in Covid-19 salgınına karşı yoksul ülkelerin bağışıklanmasını hedefleyen uluslararası yardım programı ile aşı alabilen ilk ülke Gana oldu. 600.000 doz aşının ulaştığı ülkede yaygın aşılamaya 2 Mart’ta başlanacağı bildirildi.

Yoksul ülkelerin aşıya erişimini sağlamak için oluşturulan ağda 92 ülkeye 1.3 milyar doz aşı ulaştırılması hedeflenmişti. Şimdiye kadar uygulanan aşı dozlarının %80’i on ülke tarafından yapılırken, uluslararası yardımlarla aşıya ulaşabilecek ülkeler için sadece birkaç yüz milyonluk yasal anlaşma sağlanmış durumda.

Nüfusunun çok az bir kısmı için aşı tedarik edebilmiş olsalar da Ganalı yetkililer bunu bir başarı olarak değerlendiriyor.

Aynı şekilde aşılanması gereken yoksul ülke halklarının sayısı göz önüne alındığında sembolik bir tedarik gerçekleşmiş olsa da DSÖ yetkilileri bunun tarihi bir an olduğunu düşünüyor.