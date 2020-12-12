Yardım parasına icrayla el koydular...

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Ahmet Mutlu’ya pandemi sosyal destek paketi kapsamında verilen bin liralık yardım parasına, kredi kartı borcu bulunan bankalar icrayla el koydu.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, cezaevinden geçtiğimiz temmuz ayında tahliye olan Mutlu, çalışacak bir iş bulamadı. Mutlu, pandemi sosyal destek paketinden yardım için başvurdu.

Astım hastası ve işsiz olduğu için talebi ikinci kez kabul edilen Mutlu, parasını almak üzere posta işletmesine gitti. Görevliler verilen yardım parasına Aydın İcra Dairesi tarafından el konulduğunu bildirdi.

Mutlu, kredi kartı borcunun önüne çıktığını belirterek “Cezaevine girmeden param olmadığı için bankaların verdiği kartlardan birinden bin, diğerinden bin 500 lira çektim. Çıktıktan sonra borcumu ödeyecek durumum olmadı. Devletin verdiği bin liralık yardım parasına, icra el koydu” dedi.