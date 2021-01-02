Yaralanan Galatasaraylı futbolcu hakkında yeni açıklama

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan ve tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cerrahi müdahale yılbaşı gecesi başladı. Saat 5'e doğru bitti. Sonrasında gerekli medikal tedaviye başladık. Bugün de ilk gördüğümüzde planladığımız ve bilgilendirdiğimiz şekilde bir müdahalede bulunduk. Görsel rehabilitasyonu için düşündüğümüz bir adım daha var ama bunlar değişebilir. Şu ana kadarki tüm gelişmeler olumlu yönde. Görme olarak sol gözde artış var. Sağ gözde de toparlanma var."

Galatasaray İkinci Başkanı Abddurahim Albayrak da hastane önünde açıklama yaptı. Albayrak, "Sağlık Bakanımız aradı, kendilerini doktor beyle görüştürdüm. Kendileri yakından ilgileniyor, olayı yakından takip ediyor. Omar servise çıktı" dedi.