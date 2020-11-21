Yaptırım açıklaması sonrası Kalın'dan dikkat çeken ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 10-11 Aralık'ta yapılacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde dün Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kalın, AB Konsey Başkanı Charles Michel'in Dış Politika Başdanışmanı Maryam Van den Heuvel, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Kabine Şefi Bjoern Seibert ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid ile ayrı ayrı görüştü.

Kalın'ın AB yetkilileriyle Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri, Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ ele alındı.

Kalın, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığını, ilişkilere dinamizm kazandıracak yeni adımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak gördüğünü, AB liderlerinin bu ilişkiye stratejik bir akılla bakması gerektiğini dile getirdi.

Kalın, ikili ihtilafların Türkiye-AB ilişkilerini rehin almasına müsaade edilmemesi, bir an önce pozitif gündeme geçilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyleyen Kalın, "Türkiye'nin barış ve istikrarı korumak adına yapıcı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini" ifade etti.

Zamanlama manidar

Kalın'ın ziyareti, Fransa ve Almanya'nın 11 Aralık'taki zirvede Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını gündeme getirmesi sonrası geldi.

Özellikle Fransa'nın bu konuda adım atmaya hazır olduğu ifade edilirken, zirve öncesi Kalın'ın ziyareti olası bir yaptırımın önünü alma hamlesi olarak değerlendiriliyor.