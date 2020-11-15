Yapımı bitmeyen otogarın maliyeti iki katına çıktı!

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içindeki trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla Altınordu ilçesinde, çevre yolunun kenarında dönemin AKP’li Belediye Başkanı Enver Yılmaz tarafından 2017 yılında 25 milyon liraya mal olacak Şehirlerarası Otobüs Terminalinin temeli atıldı.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre; 22 bin metrekare alana sahip ve tavanına yerleştirilen standardı yüksek güneş panelleri ile saatlik 340 KWp elektrik üreterek kendi kendine yeten bir bina özelliğini taşıyacağı açıklanan terminal, parası ödenmesine rağmen, Yılmaz görevden alınınca durdu. 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanı olan AKP’li Hilmi Güler yarım kalan inşaatı devam ettirme kararı aldı.

3. kez borç yetkisi istediler

Zamanında bitirilemeyen ve yarım kalan terminali bitirmek için Başkan Güler, Belediye Meclisinden 2 kez borçlanma yetkisi aldı. Ama terminal bitirilemeyince 3. kez borç almak için yetki istedi. CHP’li Meclis Üyesi Sami Torun, mecliste sürekli bu konunun gündeme geldiğini belirterek “25 milyona bitmesi planlanan otogar 43 milyona bitirilecek; eğer önümüzdeki günlerde tekrar para istemezseniz.” diye konuştu. Kasım ayı son toplantısında 3. kez borç alınması için oylama yapılacağı belirtildi.