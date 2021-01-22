Yapılandırmada başvurular 100 milyar lirayı buldu

289 milyar lirası vergi, 165 milyar lirası prim ve kalan kısmı diğer alacaklar olmak üzere toplam 500 milyar liralık kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili 7256 sayılı Kanun kapsamında, bugüne kadar yapılan başvuruların toplamı 99 milyar 627 milyon lira oldu. Mükellefler bu kapsamda 2 milyar 706 milyon lirayı peşin ödediler. 2016 yılından bu yana çıkarılan (7256 hariç) diğer üç yapılandırmada 243,7 milyar liralık vergi ve prim borcu yapılandırılırken, 108,1 milyar liralık tahsilat yapıldı ve ödeme oranı yüzde 44,3 oldu.

5 yılda 4 yapılandırma

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, 2016 yılından bu yana 4 tane yapılandırma düzenlemesi hayata geçirildi. Son olarak Covid-19’un ardından 7256 sayılı düzenleme kapsamına, toplam 500 milyar liralık kamu alacağı giriyor. Bunun 289 milyar lirasını vergi, 165 milyar lirası prim alacakları, kalan kısmını da belediye alacaklarıyla, para cezaları oluşturuyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bugüne kadar 6 milyon 937 bin mükellefin, 8 milyon 320 bin borç için başvuruda bulunduğu belirtti. Bu kapsamda 99 milyar 627 milyon liralık alacak yapılandırılırken, mükellefler peşin ödeme indiriminden yararlanarak 2 milyar 706 milyon lirayı peşin olarak ödediler.

Başvuru ve ödeme süresi uzatılmıştı

7256 sayılı kanundan yararlanabilmek için 31 Aralık 2020 olarak belirlenen başvuru süresi, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Ocak 2021’ye uzatılmıştı. Ancak bu tarih hafta sonuna denk geldiği için başvurular 1 Şubat 2021’e kadar yapılabilecek. İlk taksit ödemesi ise SGK’ya olan borçlar için 31 Mart’a, diğer borçlar için ise 1 Mart’a kadar gerçekleştirilebilecek.