Yapıcılar'dan Aşkın Nur Yengi'ye yanıt: Sizlere karşı dayanışmayı büyüteceğiz!



Aşkın Nur Yengi bugün Sabah gazetesinden Tuba Salçık'ın sorularını yanıtladı. Türkiye’de koronavirüs sürecinin çok işi yönetildiğini, ülkemizin sağlık alanında dünyada bir numara olduğunu söyleyen Yengi Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz keşfiyle ilgili de “Ülkemin menfaatleri benim için her şeyden önemli. Türkiyem için iyi olacak her şey beni çok mutlu ediyor. Ülkemin böyle atılımlar yapmasını alkışlıyorum” dedi.

Yengi, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Yeditepe Konserleri için ne düşünüyorsunuz? sorusuna "Sektör zor bir dönemden geçiyor. Böyle bir süreçte Cumhurbaşkanlığı konserleri iyi bir hamle bence. Müzisyenlere katkı sağlıyor. Biz ekibimizi kalkındırmak için konserler yapmak zorundayız. Onlara para kazandırdı, nefes aldırdı bu konserler" yanıtını verdi.

Yapıcılar'dan tepki

Yapıcılar yayımlanan bu röportaj ile ilgili sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Biz size,sizlere “inanmıyoruz”.

Sanat emekçilerinin pandemi sürecindeki durumunu görmek istemeyenler konuşmaya devam ediyor. Siz patron gibi konuşmaya devam edin, biz dayanışmayı büyütüyoruz, büyüteceğiz! @Olta_dayanisma https://t.co/7OsqxN6pjm#oltadayanışma #aşkınnuryengi — Yapıcılar (@ypclrorkestrasi) September 7, 2020



Bu değerlendirmeyi grubun solistlerinden Günselin Çetinkaya'ya sorduk.

Aşkın Nur Yengi'nin bugün Sabah gazetesinde yer alan röportajına tepki gösteren bir tweet atıldı Yapıcılar'ın sosyal medya hesaplarından, tepkinizi biraz açar mısınız?

Pandeminin başladığı ilk günden beri müzisyenler sanatçılar yalnız bırakıldı, hiçbir destek alamadılar.. Sahneler kapatıldı. Sektör durma noktasına geldi. Ama sanki durumlar böyle değilmişçesine yandaş sanatçılar ara ara açıklamalar yapıp hükümeti ve yaptıklarını övüyorlar. ‘’Hazıra dağ dayanmaz’’ diyen bile oldu utanmadan. Sadece müzisyenler de değil ülkenin çok büyük bir kesiminin açlıkla sınandığı bir dönemde bu kadar küçülebildiler. Saray konserlerinden kimlerin para kazandığı çok açık ortada zaten. Türkiye’deki müzisyenler sadece o görünen ‘’ünlüler’ değil ki. Onlar her şey yolunda demeye devam etsinler, çok değil daha geçtiğimiz günlerde müzisyenler susma eylemi de yaptılar.

Geçtiğimiz günlerde bir dayanışma albümünde şarkınız da yer aldı. Bu dayanışma fikri nasıl gelişti? Olta dayanışmadan bahseder misiniz?

Salgın sürecinde Peyk grubundan İrfan bir çağrı yaptı. Bir albüm yapılacak ve gelirleri bu süreçte zor durumda olan müzisyenler ve sahne emekçileriyle paylaşılacaktı. Kendi aramızda bunu konuşup hemen şarkımızı hazırladık. Kayıt sürecine girdik. Bu çok önemli bir çağrıydı. Dayanışma unutturulmaya çalışılan bir şey. Bir araya gelirsek neler yapabileceğimiz unutturmaya çalışıyorlar. Buna çok güzel bir cevap oldu Olta dayanışma. İkinci albümü de çıktı. Ve bütün şarkılar yine o dayanışma ruhuyla kayıt ediliyor, paylaşılıyor. Devamı da gelecek. Dayanışma müzik sektörü için çok ön açıcı olacak.