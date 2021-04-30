Yapıcılar'dan 1 Mayıs armağanı: Göçmen Çocuğun Şarkısı

Yapıcılar Orkestrası, dinleyicilerine 1 Mayıs armağanı olarak halihazırda çalışmalarını sürdürdüğü albüm projesinde yer alan bir şarkıyı paylaştı: Göçmen Çocuğun Şarkısı...
Grup söz ve müziği kendilerine ait olan şarkıyı sosyal medya hesabından şu mesajla paylaştı:
"Yakında kapsamlı bir proje ve albümle karşınızda olacağız. Çalışmalarımız sürerken projemizde yer alan bir şarkımızı 1 Mayıs vesilesiyle paylaşmak istedik. Türkiye işçi sınıfına ve onun parçası olan göçmen emekçilere ithafen... Yaşasın 1 Mayıs".
Yakında kapsamlı bir proje ve albümle karşınızda olacağız. Çalışmalarımız sürerken projemizde yer alan bir şarkımızı 1 Mayıs vesilesiyle paylaşmak istedik. Türkiye işçi sınıfına ve onun parçası olan göçmen emekçilere ithafen...— Yapıcılar (@ypclrorkestrasi) April 30, 2021
#Yaşasın1Mayıs
Söz - Müzik: Yapıcılar pic.twitter.com/iP2zJlOe7t