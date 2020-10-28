Yapı Kredi, 805 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı

Dünya'nın haberine göre Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 20 ülkeden 38 bankanın katılımı ile 805 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Yapı Kredi'nin iki ayrı döviz cinsinden sağladığı 805 milyon dolarlık sendikasyon kredisi dış ticaretin finansmanı için kullanılacak.

Bankanın 284 milyon dolar ve 440.5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor + yüzde 2,50 ve euribor + yüzde 2,25 oldu.

Kredinin tutarı, sözleşmeye eklenen akordeon özelliği sayesinde gelebilecek yeni katılımlarla artırılabilecek.

Yapı Kredi'nin sağladığı 805 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin düzenleyiciliğini Bank of America, koordinatörlüğünü Bank of America ve Commercial Bank of Qatar aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi.