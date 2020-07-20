Yapay Estergon Kalesi’ne 481 bin TL’lik asansör

Birgün'den İsmail Sarı'nın haberine göre, Kamu İhale Kurumu’nun açıkladığı bilgilere göre, AKP’li Keçiören Belediye Başkanlığı’na bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, 'Estergon Kalesi asansör yapım işi' adı altında 5 Haziran’da ihale düzenledi. İhaleye üç şirketin katıldığı belirtilirken 481 bin TL teklif veren Arez Yapı Mühendislik İnşaat Şirketi’nin ihaleyi kazandı.

AKP’li belediye ile şirket arasında 25 Haziran tarihinde sözleşme imzalandı. Keçiören Belediyesi, asansörün 90 gün içerisinde de tamamlanması gerektiğini belirtti.

İnşaatı altı yıl sürdü

Estergon Kalesi, Keçiören Belediyesi tarafından “Estergon Türk Kültür Merkezi” adıyla kullanılıyor. İnşaatı tam altı yıl süren kalenin Macaristan'daki Estergon Kalesi'nin bir replikası olarak inşa edildiği açıklandı. Kalenin açılış törenine dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin bakanları da katıldı.