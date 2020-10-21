Düzce'de Valilik binasında yanlışlıkla patladığı belirtilen biber gazı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Patlayan biber gazının valilik çalışanlarını etkilediği, binanın tahliye edildiği öğrenildi.
Valilik açıklamasında şöyle denildi:
Yanlışlıkla patlayan biber gazı için soruşturma
Düzce'de valilik binası girişinde yanlışlıkla patlayan biber gazı nedeniyle ilgili polis hakkında soruşturma başlatıldı.
Haber Merkezi
Düzce'de Valilik binasında yanlışlıkla patladığı belirtilen biber gazı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Patlayan biber gazının valilik çalışanlarını etkilediği, binanın tahliye edildiği öğrenildi.
Valilik açıklamasında şöyle denildi: