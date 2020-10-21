Yanlışlıkla patlayan biber gazı için soruşturma

Düzce'de valilik binası girişinde yanlışlıkla patlayan biber gazı nedeniyle ilgili polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

Düzce'de Valilik binasında yanlışlıkla patladığı belirtilen biber gazı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Patlayan biber gazının valilik çalışanlarını etkilediği, binanın tahliye edildiği öğrenildi.

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

21.10.2020 günü saat 13.00 sıralarında Valilik Binası girişindeki Polis Koruma noktasında görevli polis üzerinde bulunan biber gazı personelin dikkatsizliğinden dolayı gazın açığa çıkması sonucu, binayı yoğun bir duman kaplamış anında binada can güvenliği açısından görevli tüm personelin tahliyesi sağlanmış olup, personel hakkında soruşturma başlatılmıştır. 
Yaşanan olayla ilgili bina içerisinde ve çevresinde bulunan hiçbir vatandaşımızda ciddi bir sağlık sorunu olmamıştır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.