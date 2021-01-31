Yanlış yere park eden savcının arabasına not bırakan kişi gözaltına alındı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir savcı, aracının camına hatalı park sebebiyle not bırakan S.U.’yu gözaltına aldırdı. Skandal olay basına yansıdıktan sonra gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Ünye TV’de yer alana habere göre, olay Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre site sakinlerinden S.U., sahibini tanımadığı site otoparkında yol girişine park edilen aracın camına “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir. Bilginize” notunu bıraktı. Bir süre sonra evinin kapısında polisleri gören S.U. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Araç sahibinin notu yazan U.’dan şikayetçi olduğu iddia edilirken bunun üzerine U. bir süre karakolda bekletildi.

Aynı zamanda bir teknisyen olan S.U.’nun yaşadıkları karşısında Ordu Teknikerler Derneği de sessiz kalmadı. Teknikerler Derneği Ordu İl Başkanı Musa Kıranlı yaptığı açıklamada, “Ünye’de teknisyen bir arkadaşımız ki yanlışı, saygısızlığı olmayan, işinin ehli, işini en iyi yapanlardan bir arkadaşımız. Oturduğu sitenin otoparkında yanlış park etmiş bir aracın camına 'Arabanızı koyduğunuz yer yol geçişidir. Bilginize' yazıp koyuyor. Arkadaşımız gözaltına alınıyor. Ben Türkiye Teknikerler Derneği Ordu İl Başkanı olarak adaletin herkese eşit olduğunu düşünüyor ve asla hukuk dışında bir davranışa bulunmadığı gibi herkese eşit ve saygın bir yaşam sürmeye işimizi yapmaya çalışıyoruz. Özellikle basın mensuplarımıza, tüm STK ve hukukçularımızı olaya müdahale etmeye davet ediyorum. S. kardeşimize geçmiş olsun diyoruz” dedi.

Savcılıktan açıklama

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili bugün bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında ve medya organlarında 'arabaya uyarı notu yazan kişi şu an cezaevinde. Niye not yazılan araç yüksek mevki olunca', şeklinde paylaşım ve haberlerin yapıldığı görülmekle olaya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bu basın açıklamasının yapılması uygun görülmüştür' denildi.

Açıklamada savcının "aracın cam sileceklerine zarar verildiği" şikayeti üzerine S.U.'nun gözaltına alındığı öne sürüldü.

Açıklamada şöyle denildi:

“30/01/2021 günü Ünye Adliyesinde görev yapan bir Cumhuriyet Savcısının ikamet ettiği sitenin

kapalı otoparkında bulunan aracın cam sileceklerine zarar verildiği ve ayrıca bir not bırakıldığı yönündeki şikayeti üzerine günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olayın araştırılması ve şüphelinin tespitine yönelik kolluğa talimat verildiği, yapılan araştırmada şüpheli S.U.’nun tespit edilmesi üzerine gerekli tahkikat işlemlerinin yapılabilmesi, ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü, ifade ve tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldığı, şahsın sadece not kağıdı yazdığından bahisle tutuklanmasının veya cezaevine gönderilmesinin söz konusu olmadığı, mala zarar verme suçuna yönelik soruşturma dosyasının bu şekilde derdest olduğu ve soruşturma işlemlerinin usul ve yasa kuralları çerçevesinde hassasiyetle yürütüleceği hususu, Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”