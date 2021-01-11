Yanki'de yeni moda Yenikapı ruhu: Terminatör de demokrat oldu

ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre baskınının ardından "ana akım" figürler tek bir ağızdan demokrasi şarkıları söylemeye başladı. Son olarak buna ABD'li aktör Arnold Schwarzenegger de dahil oldu. Schwarzenegger artık Kaliforniya valisi olmamasına karşın ilginç kurmaca makam odasında, Kaliforniya ve ABD bayrakları işlemeli bir üniforma içinde kendisine bir "Ulusa sesleniş" videosu çektirdi.

ABD'li sağcı siyasetçi ve aktör, Barbar Conan'ın (filmdeki rolü) kılıcını salladığı kendisinin Kaliforniya Valisi'ymiş imajı çizdiği videosunda Avusturya'dan ayrılma sebebi olarak ülkenin faşist hatıralarının güncel olmasını gösteriyor. Babası da bir Nazi olan ABD'li aktör, Avusturya'daki Kasım Pogromu'yla ABD Kongre Baskı'nı özdeşleştirdiği konuşmasında babasının ve komşularının Nazi rejiminin yalanlarına inandıklarını söylüyor ve aynı şeyin ABD'de de olabileceğine vurgu yapıyor.

Devre göre yaşam öyküsü

Kasım Pogromu'nda en az 91 Musevi Almanya vatandaşı, Nazi Partisi'nin paramiliter gücü SA'lar tarafından linç edilerek öldürülmüş, Musevilere ait 7 bin dükkan yağmalanmış ve 30 bin Musevi toplama kamplarına gönderilmek üzere tutuklanmıştı. Kasım Pogromu ancak savaştan bir sene önce gerçekleşmiş ve Schwarzenegger'in imasının aksine Nazilerin iktidarının en güçlü olduğu döneme denk gelmişti.

İnsanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birini ABD Kongre'sini kostümlü komplo teorisyenlerinin basmasıyla özdeşleştirmek oldukça güçlü bir çıkış. Öte yandan kendi kurgu makamında konuşarak tekrar siyasette gündem olmaya çalışan Schwarzenegger, Avusturya'daki geçmişi hakkında farklı iddialar ortaya atarak siyasete dahil olmaya çalışmayı hep deniyor.

Daha önce ABD Başkanı olmayı da deneyen (ancak göçmen olduğu için başaramayan) Schwarzenegger, 2000'li yıllarda Nazi karşıtlığı yerine o dönem daha popüler olan anti-komünizmi benimsemişti. 2000'lerin Schwarzenegger'i Avusturya'nın Nazi geçmişinden rahatsız olmak yerine kendisine siyasi geçmiş olarak "Avrupa'daki komünizmden kaçma" hikayesini çizmişti.

Avusturya'da komünizm varmış(!)

Schwarzenegger 2004'te Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde yaptığı bir konuşmasında "Avusturyalı bir çocukken Sovyetler Avusturya'yı işgal ediyordu, sokaklarda tanklar görüyordum, komünizmi kendi gözlerimle gördüm" diyerek Nazi Almanya'sının yenilmesini takiben Müttefik Kuvvetlerin Avusturya'da asker bulundurmasını anmıştı.

Arnold Schwarzenegger, "komünizm" altında askerlerin gözlerine bakmaya korktuklarına, Sovyet askerlerinin insanları arabalarından indirip SSCB'ye köle olarak götürdüklerine ve bir gün SSCB askerlerinin kendi amcası ve babasını arabadan indirip hapse atacaklarından çok korktuğuna ilişkin hüzünlü bir hikaye anlatmıştı.

Schwarzenegger'in babasının eski bir Nazi partisi üyesi ve Nazi Almanyası'nın gönüllü bir askeri polisi olması bir yana Schwarzenegger daha da ileri giderek Sovyetlerin Avusturya'yı "bir sosyalist memlekete" çevirdiğini iddia etmişti.

Schwarzenegger'in Avrupa'nın komünist olduğunu iddia etmesi gülünç bulunurken anlattıklarında başka saçmalıklar da vardı: SSCB ve diğer müttefik kuvvetler Avusuturya'dan 1955'te tamamen çekilmişti (o zaman Schwarzenegger 6 yaşındaydı).

ÜStelik, komünizme karşı korkunç anılar anlatan aktör 2. Dünya Savaşı sonrasında Müttefikler tarafından işgal edilen Nazi Almanyası'nın Sovyet bölgesinde hiç yaşamadı!

Schwarzenegger Thal'da yani İngiltere işgali altındaki bölgede doğdu ve büyüdü. 1968'de ABD'ye göç eden Schwarzenegger, "komünizm" oradan çekildikten 13 yıl sonra kaçtı.

Cinsel taciz skandalları ve biten politik kariyer

Eski valinin bu hareketi ABD'li düzen muhalefeti (9 gün sonra iktidar partisi) tarafından sevecenlikle karşılanmış durumda.

Oysa çevresinde çalışan kadınların Schwarzenegger'in kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu duyurması ve Schwarzenegger'in uyuşturucu kullanımı gibi skandallar, eski Kaliforniya valisinin kısa sürede gözden düşmesini ve siyasetten elini eteğini çekmesine yol açmıştı. Ancak ünlü aktör, mevcut "ruhun" fırsatını değerlendirmekten geri kalmadı.