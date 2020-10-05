Yanına oturulmasına izin vermeyen otobüs şoförünü boynundan bıçakladılar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar mahallesi D-100 yanyol üzerinde iki kişi, yanına oturulmasına izin vermeyen halk otobüsü şoförünü boynundan bıçakladı.

İHA'da yer alan habere göre, Murat Cürül idaresindeki İzmit-Kartepe arası sefer yapan 41 F 0569 plakalı özel halk otobüsüne iki kişi bindi.

Şahıslardan biri, otobüs şoförünün yanındaki boş koltuğa oturmak istedi ancak şoför Cürül, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olduğunu söyleyerek şahsın oturmasına izin vermedi.

Bunun üzerine şoför ve diğer 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Boğuşma kısa sürede otobüsün dışına taşarak kavgaya dönüştü. Otobüsten inince şahıslardan birisi cebindeki bıçağı çıkararak otobüs şoförü Cürül’ün boynuna sapladı.

Kanlar içinde yere yığılan şoförü, o sırada olay yerinde bulunan arkadaşı kendi aracına alarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Çok fazla kan kaybı bulunan şoförün, hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, şoförü yaralayan 2 kişinin başka bir hastaneye giderek kendilerine darp raporu aldıkları ve karakola gittikleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.