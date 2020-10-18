Yangınların araştırılması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP TBMM grubu adına Hatay Milletvekili Avukat Suzan Şahin yangınlara erken müdahale edilmesi amacıyla TBMM'ye ‘orman yollarının inşası ve yangın emniyet yollarının inşası faaliyetlerinin araştırılarak tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi ile ormanların korunması’ araştırma önergesi sundu. Önerge AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Orman yangınlarının en az zararla söndürülmesini amaçlayan önergeye kabul oyu verilmesini isteyen CHP’li Şahin TBMM’deki tüm milletvekillerine hitaben, Hatay’da yangınlar sonrası birçok vatandaşın şu an evsiz ve işsiz kaldığını, insanların üzerlerinde sadece kıyafetlerinin kaldığını belirtti. Şahin, 500’den fazla aileyi etkileyen bu durum karşısında AKP hükümetinin bölgeyi afet bölgesi statüsünde değerlendirip vatandaşa destek olması, maddi zararı karşılaması ve Anayasal yükümlüğünü yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre son 2 yılda 4 bin 700 yangında 17 bin 824 hektar orman alanının kül olduğu ve Türkiye’nin ormanlarını tehdit eden orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler konusunda yapılacak çalışmaların disiplinler arası bir çalışma ile olması gerektiği belirtilen önergede; erken müdahale için hükümetin orman yangın yollarını bir an önce tamamlaması gerektiği belirtildi.