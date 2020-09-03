Yangın söndürme çalışması sırasında patlama: 4'ü itfaiyeci 6 yaralı

Şanlıurfa’da bir ekmek fırınında çıkan yangını söndürme çalışması sırasında patlama meydana geldi. 4 itfaiye eri ile 2 kişinin yaralandığı patlamanın ardından yangın, 2 saat süren çalışmayla söndürüldü.

DHA’nın haberine göre yangın, öğlen saatlerinde Hal Pazarındaki (ŞUTİM) ekmek fırınında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, fırındaki odunların tutuşması ile kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında duman sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 4 itfaiye eri ile 2 yurttaş hafif yaralandı. 2 itfaiye eri tedavileri için hastaneye sevk edilirken, 2 itfaiye eri ve 2 yurttaşın tedavileri olay yerinde yapıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat çalışması sonucu söndürüldü. Ekipler fırının kullanılmaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebini araştırıyor.