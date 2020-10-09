Yangın nedeniyle İskenderun-Antakya karayolu trafiğe kapatıldı

Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangın nedeniyle çıkan dumanlar İskenderun-Antakya karayolunu ve İskenderun'un bazı mahallelerini kaplamış durumda. İskenderun-Antakya karayolu yangın kontrol altına alınana dek trafiğe kapatıldı. İskenderun'dan Antakya'ya gitmek üzere yola çıkan araçlar ekipler tarafından geri çevrildi.

Belen bölgesinde karayolu yangından çıkan dumanlar tamamen kaplamış durumdayken, sürücülerin önünü görmesinin mümkün olmadığı öğrenildi.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın 2 apartmana, 1 restorana ve 3 araca sıçradı. Bölgedeki bazı evler tahliye edildi.

Eşyalarını almak için evlerine girmeye çalışan bazı yurttaşlarla güvenlik güçleri arasında tartışma çıktı.

Öte yandan şiddetli fırtına nedeniyle de Arsuz bölgesinde ağaçlar devrildi. Geceden beri bölgeye elektrik verilemiyor.

Bazı mahallelerde ise önlem olarak elektrik, doğalgaz ve suyun kesildiği öğrenildi.

Valilik: Trafo patlaması neden oldu

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada yangının trafo patlaması sonucu çıktığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"9 Ekim 2020 Cuma günü saat 10.00 sıralarında İskenderun ve Belen İlçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına uçak, helikopter, arazöz ve dozerle birlikte müdahale ekipler tarafından yapılmakta olup, şiddetli rüzgârlarında etkisi ile büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır."