Yandaşlara 8,2 milyar lira kira ödendi, sağlık emekçilerine zam yok

Genel Sağlık-İş Sendikası, bir yandan patronlara milyarlarca lira kira ödenirken, sağlık çalışanlarının açlık sınırına yaklaşan ücretlere mahkum edildiğini açıkladı.

Sendika Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, "Sağlık çalışanları için 2020 yılı, Covid-19 salgını nedeniyle tarihte emsaline az rastlanan bir mücadele yılı oldu. Salgınla mücadele sırasında 120 binden fazla sağlık çalışanının Covid-19 testi pozitif çıkarken, 302 sağlık çalışanı Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Pandemiyle geçen 10 ayda toplam sağlık çalışanlarının yüzde 10'u Covid-19’a yakalandı" derken, "Gece-gündüz var gücüyle tehlike altında kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları, açlık sınırına yaklaşan ücretler nedeniyle evinde de ekonomik sorunlara karşı kıyasıya mücadele vermektedir. Lafa geldiğinde yere göğe sığdırılamayan sağlık çalışanları, söz konusu olan ekonomik ve özlük hakları olduğunda ise yok sayılmaktadır. 10 aydır Covid-19’a karşı yorgun düşen sağlık çalışanları, yoklukla da sınanmaktadır" ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanına verilmeyen maaş zammının yandaş şirketlerin kasasında olduğunu belirten Bacaksız, sözlerine şöyle devam etti:

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Kasım ayı tablosunda Personel Giderleri toplamı 25.959.047.444 TL olmuştur.

Sağlık çalışanlarının ücret artışları konusunda tüm çağrılara kulak tıkayan siyasi iktidar, şehir hastaneleri üzerinden yandaş şirketlerin kasasını doldurmaktadır. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Kasım ayı tablosunda 11 ayda yap kirala devret modeli ile yaptırılan hastanelerin kira bedelleri için 5.415.915.589,08 TL, hizmet bedelleri için ise 2.832.491.054,65TL ödendiği görülmektedir. Sağlık Bakanlığı, kiracısı olduğu ve hizmet alımı yaptığı 11 Şehir hastanesi için 11 ayda için toplam 8.2 milyar TL ödemiştir.