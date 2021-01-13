Yandaşlar utanmadı, 'milyonlarca kişiye müjde' dedi: Sadece 8 lira...

AKP iktidarının salgında patronlara destek için gündeme getirdiği ücretsiz izin düzenlemesi binlerce emekçiyi açlık sınırının yarısına bile denk gelmeyen ücretlere mahkum ederken, yandaşlar bu ücreteki komik artışı "milyonlara müjde" olarak sundu.

Haber7'de konuya ilişkin yer alan haberde "Milyonlarca kişiye müjde! Ücretler arttırıldı..." denilirken, söz konusu artış 39 TL olan günlük ödemenin 47 lira olarak değiştirilmesi oldu.

Kesintiyle birlikte 1168 lira olan ücretsiz izin ödeneği asgari ücretteki artış nedeniyle 8 lira yükseldi, düzenleme sonrası söz konusu ödeme 1400 liranın altında kaldı.

Açlık sınırının 2 bin 516 lira, yoksulluk sınırının ise 8 bin 198 lira olduğu Türkiye'de, yandaşlar tarafından 8 liralık ücret artışı "büyük müjde" olarak sunuldu.