Yandaşlar müjde veredursun işte emeklinin sofrasından eksilenler

TÜİK ikinci altı ay için enflasyon oranını açıkladı. Böylece "memur maaşları, emekli maaşları" da belli olmuş oldu. Yandaş basın bol müjdeli haberler yaptı. Emekli aylıklarına neredeyse sürpriz oranda zam geldiğini bildirdi.

Nasılsa ayın ilk gününün ardından bankamatiğe giden bir memur emeklisinin (eğer üç aylık olarak alma tercihini kullanmadıysa) bir önceki aydan 200 lira fazla yatmış olduğunu görünce 200 liralık mutlu olacağı varsayılıyordu.

TÜİK'e göre 2020'nin ikinci altı ayında enflasyon yüzde 8,37 oldu. Böylece memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 7,33 zam yapılacağı belli oldu.

Böylece memur emeklilerinin en düşük emekli aylığı 3020 liraya çıktı.

Yandaşlar artışı "mutluluk verici" buladursun, biz enflasyon oranı gerçeği yansıtıyor mu gibi bir tartışmaya da hiç girmeden, en düşük emekli aylığına sahip bir yurttaşın son dört dönemde aylığıyla alabildiklerine baktık.

Sofradan eksilenler

En düşük emekli aylığı 2019 Temmuzunda 2522 liraya çıkmış. Dolar o günlerde 4,62'den işlem görüyormuş. Bu fiyattan o tarihte konu edindiğimiz emekli memurumuz 546 dolar alabiliyormuş. Bu yıl bu değer 411.

"Maaşını dolarla mı alıyor?" sorusunu soran olabilir.

Yumurtayla devam edelim. Yumurta fiyatlarını orta halli bir toptancının fiyat listelerinden derledik. Diğer fiyatlarsa Gaziantep Ticaret Borsası'nın listelerinden alındı. Market fiyatları tahmin edileceği gibi buradakilerden daha yüksek.

2019 Temmuzunda bir aylıkla yumurta borsasından 10 bin 965 yumurta alınabiliyormuş. Şimdi bu sayı 4 bin 314.

Mercimek endeksimiz 1,5 yıl önce 772 kiloyken, şimdi 458.

Nohutta durum farklı değil. 1016 kilodan 748 kiloya düşmüş. Neredeyse bir ton nohut alabiliyor emekli hayaldi gerçek oldu diyen çıkabilir, çıkmasın. Tekrar hatırlatalım, bu fena halde düşen değerler Gaziantep Ticaret Borsası'ndaki toptan fiyatlar. Ve bir de tüm maaşı bu alışverişe bağladığımızda alabildiklerimiz.

Ekmeklik buğdaya baktığımızda 1812 kilodan 1423 kiloya düştüğümüzü görüyoruz.

Arada et de yiyelim diyen varsa, bir aylıkla kaç koç alınıyor sorusunun bol ondalıklı yanıtıyla kafa karıştırmayıp, bir koçu kaç aylıkla alıyoruz sorusunu sormak daha uygun.

2019 ortasında 7,81 emekli aylığıyla bir bütün koçu (yine toptancı borsasından!) alabilirken, artık 8,51 aylıkla alabiliyoruz.

İyi haber motorinden. Akdeniz'de bulunan doğalgazla ilgisi yok tabii bunun. Dünyada petrol fiyatlarının baş aşağı indiği bir devirdeki gelişme: 2019 ortasında 389 litre motorin alabilen emeklimiz şimdi 457 litre alabiliyor. Yolda acıkma sorunu olmasa bir de dizel yakıtlı aracımız varsa, bir depodan fazla kârımız var bir ayda!

Besi yemi fiyatlarıyla aynı hesabı yapmak, ülkenin insanına verdiği değerin gelişimini görmek açısından uygunsuz olur ama beyaz arpaya bakmamız herhalde ayıplanmayacaktır.

2019 Temmuzu'nda aldığımız aylıkla 2132 kilo beyaz arpaya gücümüz yeterken şimdi bu 1817'ye düşmüş durumda.

Enflasyon nedir? TÜİK'in görmek istemediğidir

Özetle, çok müjdeli bir haberle yeni emekli aylığını öğrenen memurumuz bundan çok değil bir buçuk yıl önce sofrasına koyduğu 2 yumurtadan birinin (aslında biraz fazlasının) gittiğini, 5 günlük mercimek yemeğinin artık 3 güne yettiğini, 4 gün için yetecek nohutun da artık 3 günde bittiğini görecek.