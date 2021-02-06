Yandaş yazar: LGBT ciddi ciddi bir terör örgütlenmesine dönüşüyor

Son dönemde Boğaziçi eylemleriyle birlikte LGBT'lere yönelik hedef gösteren açıklamalara şimdi de Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan eklendi.

Erdoğan ve Soylu'nun açıklamaları sonrası konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Kılıçarslan, "Eşcinsellik meselesi ile LGBT meselesi arasında devasa farklar vardır. LGBT, ciddi ciddi güvenlik sorunu haline gelen bir terör örgütlenmesine dönüşüyor. Eşcinsellik ise neredeyse insanlıkla yaşıt ve biz Müslümanlar için 'sapkınlık, hastalık, günah' kabul edilen bir kavram. Bu ikisini tefrik etmeden konuşamayız bu meseleyi" dedi.