Yandaş yazar 'Höst efendi, deprem Allah’tan gelir' dedi, yanıt geldi

Yerbilimi uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, “Maalesef bizde kaynak sağlanamadığı için, teşvik edilmediği için araştırmaları yapamıyoruz. Deniz araştırmaları yapmak lazım körfezde sistematik bir şekilde. Devletin ve yerel yönetimin desteğiyle yapılmalı ancak şu an yeterli destek yok. ‘Deprem bilinmeyen bir şeydir, ne yapalım Allah’tan geldi’ diyebileceğimiz bir şey değil” demişti.

Görür'ün bu sözleri Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan tarafından hedef alınırken, söz konusu yazıda Görür'e ilişkin şöyle denilmişti:

Bir şeyin uzmanı olunca her şey hakkında konuşabileceğini düşünerek kötülük üreten başka bir adam modelinden bahsedeyim size. Bu modelin adı yer bilimci Naci Görür. Adam kendi uzmanlık alanında kalmak yerine üzerimizde tepinmeye, sinir uçlarımızı harap etmeye çabalıyor. Diyor ki “deprem, ne yapalım Allah’tan geldi diyebileceğimiz bir şey değil.”

“Höst efendi, höst” derler adama. İnançlarımızın üzerinde tepinmeye çalıştığın için “höst” derler. Durduk yere Müslümanlara, Müslümanların inançlarına hakaret ettiğin için “höst” derler.

Yanıt geldi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Görür'ün hedef alındığı bu yazıya yanıt verdi.

"Acı sonuçlarıyla yaşadığımız İzmir Depremi ile ilgili olarak katıldığı bir TV programındaki bilimsel yaklaşım ve çözüm önerilerini içeren ifadelerini, amacından saptırarak, çarpıtarak yorumlayan Yeni Şafak Gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan`ın köşe yazasında, konuyu “inançlarımıza saldırı” boyutuna indirgeyerek yanlış değerlendirilmesini ve değerli bilim insanımızı hedef göstermesini kabul edilemez bir yaklaşım olarak görüyor ve kınıyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Meslektaşımız Prof. Dr. Naci GÖRÜR Hocamız, başta Marmara Denizi olmak üzere Türkiye’de deprem üretecek diri faylar üzerinde ciddi çalışmalar yürütmekte, çözüm önerileri ile de toplumu ve karar vericileri bilgilendirip uyararak bilim insanı sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Bilinmektedir ki; deprem bir doğa olayıdır, doğa olaylarını önlemek mümkün değildir. Ancak doğa olaylarının yanlış uygulamalar sonucu insan eliyle birer afete dönüşmesini önlemek mümkündür ve bizim elimizdedir.

Ocak 2020 tarihinden bu yana Elazığ’da, Malatya’da, Van’da, Bingöl’de, Manisa’da, İzmir’de yaşanan depremler ile Adana, Mersin, Antalya, Bursa, Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon’da yaşanan sel baskınları ile Van’da yaşanan çığ düşmesi sonucu 240`a yakın vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 30 binin üstünde konutun hasar gördüğü, 15 milyar liranın üstünde maddi kayıpların yaşandığı ülkemizde, bunun nedenlerini ve sorumlularını ortaya çıkma konusunda tek bir kelime edemeyenlerin, yurtsever bilim insanlarını hedefe koymaları kabul edilemez.