Yandaş şirketlere ödenen kur farkı yaklaşık 62 milyar

Hazine’nin garantili ödemeler için (köprü, tünel, otoyol, hastane, havalimanı) yandaş şirketlere ödediği kur farkı toplamı belli oldu.

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın aktardığı, Sayıştay Başkanlığının yayınlamış olduğu Genel Uygunluk Bildirimi Raporu'na göre, bu tutar;

2019 yılı genel uygunluk bildirimi raporuna göre hazinenin yandaş şirketlere ödediği kur farkı tutarı 10 milyar 117 milyon 321 bin tl

2018 yılı genel uygunluk bildirimi raporuna göre hazinenin yandaş şirketlere ödediği kur farkı tutarı 25 milyar 117 milyon 477 bin tl

2017 yılı genel uygunluk bildirimi raporuna göre hazinenin yandaş şirketlere ödediği kur farkı tutarı 8 milyar 798 milyon 220 bin tl

2016 yılı genel uygunluk bildirimi raporuna göre hazinenin yandaş şirketlere ödediği kur farkı tutarı 3 milyar 748 milyon 570 bin tl

2015 yılı genel uygunluk bildirimi raporuna göre hazinenin yandaş şirketlere ödediği kur farkı tutarı 9 milyar 284 milyon 858 bin tl

2014 yılı genel uygunluk bildirimi raporuna göre hazinenin yandaş şirketlere ödediği kur farkı tutarı ise 4 milyar 652 milyon 884 bin tl olarak gerçekleşti.

Buna göre, 2014 – 2019 yılları arasında hazinenin yandaş şirketlere ödediği kur farkı toplam tutarı 61 milyar 719 milyon 332 bin tl olarak gerçekleşmiş oldu.

Hazinenin yandaş şirketlere ödediği 61 milyar 719 milyon tl lik kur farkı ödemesi, 14 adet Avrasya Tüneli, 12 adet Osmangazi Köprüsü, 8 adet Çanakkale Köprüsü, 6 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapım maliyetine tekabül ediyor.