Yandaş şirketlere 'garanti ödemeli' doğalgaz limanı!

Trakya Saros Körfezi'ne mahkeme kararı beklenmeden yapılmaya başlanan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) limanıyla ilgili tartışma sürüyor.

LNG işinin yandaş şirketlere verildiğini söyleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İskenderun ve Aliağa'da da LNG santralleri bulunduğunu hatırlatarak, bu tesislerin bile henüz tam kapasiteli çalışmadığını belirtti. Gaytancıoğlu, projelerde doğalgaz alım ve işletme garantisi verildiğini düşündüklerini de kaydetti.

Gaytancıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle, Aliağa'daki Etki Liman İşletmeleri'ne ait FSRU (Yüzer depolama ve gazlaştırma tesisi) doğalgaz terminali hakkında Meclis'e bir soru önergesi verdi.

'Mahkeme kararı beklenmeden yapılıyor'

Önergede, "Keşan'ın Sazlıdere Köyü'nde FSRU Limanı yapımı için çalışmaya başlanmıştır. Mahkeme kararları beklenmeden ve hukuk tanımadan gizli bir biçimde yapılan bu çalışma akıllara Aliağa'da yapılmış olan FSRU'yu getirmiştir" dedi.

Aliağa'daki tesisin uzun süredir kullanılmadığını dile getiren Gaytancıoğlu, "Türkiye mevcut boru hatlarıyla ihtiyacı olan doğalgazı karşılayamamakta mıdır?" diye sordu ve son açıklanan doğalgaz keşfini hatırlatarak kaynak çeşitliliğinin fazla olduğunu ve bu terminallerine ihtiyacın olmadığını kaydetti.

LNG limanları üzerinde soru işaretlerinin büyük olduğunu belirten Gaytancıoğlu, işletmeci şirketlere hangi garantilerin verildiğini de sordu.