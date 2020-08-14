Yandaş patron Cengiz'in 160 milyonluk otel açılışına Erdoğan da katılacak

AKP zengini yandaş patron Mehmet Cengiz sahibi olduğu Cengiz Holding’ten yapılan açıklamaya göre, holding tarafından Rize sahilinde inşa edilen Ricosta Hotel cumartesi günü hizmete girecek.

138 oda ve 300 yatak kapasitesine sahip otel için 160 milyon lira harcandığı duyuruldu. yatırım ile kurulan otelin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde turizm sektöründe stratejik bir öneme sahip olması öngörülüyor.

Trabzon Havalimanı’na 60, Rize-Artvin Havalimanı'na ise 32 kilometre uzaklıktaki otelin açılış törenine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.