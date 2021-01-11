Yandaş Alçı'nın öğretmenlere sataşması Ziya Selçuk'a yaradı

Nagehan Alçı, Habertürk'te bugün "Okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz" başlıklı bir yazı yazdı.

Alçı, yazısında okulların mevcut durumunu tartıştı. İktidar bloğu içinde bir görüş ya da mevki çatışmasının işareti olduğu izlenimi veren yazı, doğal olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u da ilgilendiriyordu.

Öte yandan Alçı, uzaktan eğitimin sonuçlarını değerlendirip eleştirdiği yazısında sorunu bir cümleyle öğretmenlere ve öğrencilere bağlamayı unutmadı. Alçı'nın yazısının sonuç bölümünde şu ifade yer alıyordu: Öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa, rahata alıştı sanki…

HaberTürk'te yayınlanan yazı farklı kesimlerden öğretmenlerin ve halkın tepkisini çekerken, bir süre sonra Nagehan Alçı'nın özür dilemesini talep eden bir slogan Twitter'da yükselişe geçti.

#DerhalÖzürDileNagehan etiketinin zirveye oturduğu sıralarda Bakan Ziya Selçuk, Alçı'ya dolaylı bir yanıt verdi.

Bakan Selçuk devreye giriyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bunu, dünyadaki tüm eğitimciler söylüyor ama yinelemek lazım: Uzaktan eğitimde öğretmenlik yapmak, yüz yüze eğitimdekinden çok daha zor ve yıpratıcı. Meslektaşlarımın çok yorulduğunu biliyorum. İnşallah, salgın azaldığında derslerimizi sınıflarımızda rahatça yapabileceğiz" paylaşımını yaptı.

Selçuk, paylaşımında uzaktan eğitimle ilgili herhangi bir açıklamaya yer vermezken, yalnızca öğretmenleri merkeze alarak asıl konunun, çocukların eğitim hakkından aylardır mahrum bırakılmasının üzerini örttü.

Kim kimden özür dileyecek

Bakan'ın paylaşımının ardından yandaşların başlattığı #DerhalÖzürDileNagehan etiketli kampanyaya, uzaktan eğitimin cefasını çeken öğretmenler de dahil oldu. Ancak AKP'lilerin paylaşımları pandemide eğitim sistemini daha kötü hale getiren ve özel okulları destekleyen Bakan Selçuk'u aklamaya odaklanmış görünüyor.

Bakan Selçuk'un aylardır yönetemediği süreçle ilgili suskunluğuyla bilinen AKP'li Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici de Alçı'ya "Yüz yüze eğitimden çok daha zor olan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler fedakarca görev yapmakta ve öğrencilerinin öğrenme kayıplarının önüne geçebilmek için gayret sarf etmektedir" diyerek tepki gösterirken sendika bakanına sahip çıkmayı ihmal etmedi.