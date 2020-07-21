Yan kesici diplomasisi: Kore'ye sigara filtresi satan firma ABD'ye ceza ödeyecek

ABD Hazinesi Essentra FZE adlı tütün ürünleri firmasını Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (KDHC) sigara filtresi ihracatını finanse etmek için "suç şebekesi" tasarlamakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli tütün ürünleri firmasının Kore'ye yönelik ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından 665 bin doların üzerinde para cezası ödemeyi ve yeni uyum önlemleri almayı da kabul ettiğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı ile bir uzlaşma anlaşmasında Essentra FZE, o sırada İngiltere merkezli ana şirketi Essentra PLC ile ortak bir girişiminde, ABD bankacılık sistemini KDHC varlıkları ile işlemlerde ABD bankacılık sistemini yasadışı olarak kullandığını kabul etti.

Firma, Kore müşterisi için Çin üzerinden sigara filtresi tedarik ediyordu. Sigara filtresi yaptırım uygulanmış bir mal olmasa da, işlemlerde ABD bankaları ve ABD doları kullanımı üzerine ABD savcıları Eylül-Aralık 2018 arasında yapılan ve toplam 333 bin doların üzerinde olan Kore ödemeleri konusunda yargı yetkisine izin verdi.

Ulusal Güvenlik Başsavcı Yardımcısı John C. Demers, “Essentra FZE, ABD bankalarını manipüle ederek Kuzey Kore yararına, yasak olan ABD doları ile işlem yapmak üzere aldatıcı bir ön şirket ve finansal kuruluş ağı kullanmak için bir suç şebekesi tasarladı” dedi. Demers, “Şirket şimdi bu eylemlerden sorumlu olan kişileri adalet önüne çıkarmak için savcılarımızla birlikte çalışmayı taahhüt etti'' ifadesini kullandı.

Ekim 2018'de Dubai'de bir Essentra çalışanı ile Kore menşeli şirket temsilcisi arasında yapılan yüz yüze görüşme sonrasında görüşme şifreli sohbete taşındı. Koreli temsilci kayıtlara göre, anlaşmanın KDHC ile olan bağlantılarını gizleme gereğini defalarca vurgulayarak, “onlara sadece varış yerinin Çin olduğunu söyleyin, ülkemden bahsetmeyin” dedi.

Mahkemeye sunulan belgelerde, bir Essentra çalışanı ile Koreliler adına çalışan bir Çinli şirket temsilcisi arasındaki aylık sevkiyatların takvimi yer alıyordu.