Yalova'da ev ziyaretlerine kısıtlama getirildi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, koronavirüs vaka sayısında 100 binde 275,31'lik oranla Türkiye'de 5'inci, Marmara Bölgesi'nde ise ilk sırada yer alan Yalova'da misafir ağırlamaya kısıtlama getirildi.

Evler, ziyarete gelecek kişi sayısını sınırlandırmak amacıyla filyasyon ekipleri ile varsa yöneticiler tarafından denetlenecek. Denetimlerde kalabalık tespit edilmesi halinde ev sahibine ceza yazılacak. Bu denetimlerde personelin yaptırılacak özel kıyafetleri giyeceği açıklandı.

Karar İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığındaki toplantısında alındı.

İDO ve taksilerde ateş ölçümü

Toplantıda ayrıca kamu kurumları ve eğitim kurumları ile kafe, lokanta, restoran, berber, nikah salonu gibi mekanlara girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Yarından itibaren geçerli olacak olan yeni kararlar doğrultusunda İDO'yla Yalova'ya gelişlerde emniyet ve sağlık personelinden oluşan ekip, gemideki yolcuların ateşlerini ölçüp, HES kodu kontrolü yapacak. Taksiciler de müşterilerinin ateşini ölçerek, HES kodlarını kontrol edecek.

Kafeler sokağına girişe kısıtlama

Kentte, kafeler sokağı olarak bilinen Huzur Sokağı ve Barış Sokağı'nın giriş-çıkışlarına bariyer konulacak, belediye ve kolluk güçleri vatandaşların ateşlerini ölçecek. Sokaklara giriş, HES kodu sorgulamasıyla yapılacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde ise market ve AVM otoparkları kapalı olacak. Banka- PTT gibi iş yerlerinde oluşabilecek kalabalığı önlemek için şube ve hizmet verilecek nokta sayısı artırılacak.