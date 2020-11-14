Yalova Valiliği'nden karantina kararı

Yalova Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, dün toplanarak kentteki Covid-19 pandemisi hakkında yeni kararlar açıkladı.

Buna göre, izolasyon için Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirilen kişiler, 250 TL ücretli PCR testini 48 saat ara ile iki kez yaptırıp, testin negatif çıkması durumunda yurttan çıkabilecek.

Valiliğin konuyla ilgili duyurusu şöyle:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 13.11.2020 günü Vali Muammer EROL başkanlığında Koronavirüs salgını gündemi ile toplanarak; İzolasyonda olan temaslı kişilerin takip süresi içerisinde herhangi bir nedenle bir sağlık kuruluşuna gitme ihtiyacı olduğunda tıbbi maske (cerrahi maske) takarak ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek sağlık kuruluşuna gidiş ve ikametgahlarına dönüşlerinde özel araçlarını kullanabilmelerine, KYK Yurduna, karantina kurallarını ihlal ederek yurda alınanlar hariç olmak üzere, izolasyon amacıyla yerleştirilen ancak kendi isteği ile çıkmak isteyen kişilere, Sağlık Bakanlığı Kamu Hizmet Tarifesinde belirlenmiş olan 250 (İkiyüzelli) TL test ücreti mukabilinde 48 saat ara ile iki tane PCR testi yapılarak negatif çıkması halinde kişinin yurttan çıkarılabilmesine, Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; oy birliği ile karar verildi."