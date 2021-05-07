'Yalan Üretim Merkezi' videosu: AKP cenahından kaldırma açıklaması

AKP iki gün önce 'yalan üretim merkezi' notuyla paylaştığı video içeriği kaldırdı, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuya ilişkin bir Twitter mesajı yayımladı.

Dağ Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik. Maksat hasıl oldu. Bundan sonrasında da bilgi ve belgeye dayalı, seviyenin korunduğu, aziz milletimize sadece gerçeklerle konuşacakları bir zemin istiyoruz. Çünkü biz sadece gerçeklerle konuşuyoruz" dedi.