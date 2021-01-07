TMMOB Meteoroloji Odası İl Temsilcisi Biçkici, "Yağışlar gerçekleşmezse Bursa’nın yaklaşık 40 günlük suyu kaldı" açıklamasında bulundu.

Meteorolojik verilere göre 5 yıldır kuraklık tehlikesinin yaşandığı Bursa'da kentin içme suyunun sağlandığı Nilüfer Barajı'nda doluluk yüzde 5'e, Doğancı Barajı'nda ise yüzde 27'ye düştü. TMMOB Meteoroloji Odası Bursa İl Temsilcisi Feryal Biçkici, yağışlar gerçeklemezse kuyu suları hariç, Bursa’nın yaklaşık 40 günlük suyu kaldığını söyledi.

Bursa Osmangazi Meteoroloji İstasyonu’na ait son 92 yıllık (1929-2020) yağış verilerine göre kentte meteorolojik kuraklık 2015 yılında başlamış ve halen devam etmekte. 2019 yılı, son 92 yılın en az yağışlı yılı olarak kayıtlarda yerini almış.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (BUSKİ) internet sitesinde yayınlanan verilere göre ise, kentin içme suyunu karşılayan Doğancı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 27, Nilüfer Barajı’nın doluluk oranı yüzde 5. Barajlarda su kalmaması nedeniyle kentin bazı mahallelerine yer altı sularından şebeke suyu sağlanıyor.

Son 30 yılın en kurak yılının, son yüzyılın da en kurak kış mevsiminin yaşandığı uyarısında bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, su sorununun yaşanmaması için 75 yeni su kuyusu açtıklarını belirtti. Gazete Duvar’dan Pelin Akdemir’in haberine göre, TMMOB Meteoroloji Odası Bursa İl Temsilcisi Feryal Biçkici, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan meteorolojik kuraklık haritalarının da 2019 yıllında Bursa’da yaşanan çok şiddetli meteorolojik kuraklığın boyutunu gözler önüne serdiğini söyledi.

'Bursa’da meteorolojik orta kuraklık görülmekte'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün üç aylık kuraklık haritalarını kaynak gösteren Biçkici, “Türkiye’nin önemli bir bölümünün yağış almadığı, olağanüstü, çok şiddetli ve şiddetli kuraklık yaşandığı Bursa’da ise meteorolojik orta kuraklık görülmektedir” diye konuştu.

Bursa’da 2015 yılında başlayan meteorolojik kuraklığın etkisinin 2019 yılının sonlarına kadar mevcut depolama tesisleri (barajlar ve göletler) sayesinde hissedilmemiş olduğunu söyleyen Biçkici, “2021 yılı bizim için çok kritik bir dönem. Her ne kadar yer altı kuyularından su sağlanmaya çalışılsa da Bursa’da önümüzdeki aylarda yağış gerçekleşmediği takdirde mutlaka susuzluk yaşanacaktır” dedi.

'Bursa halkı çok ciddi bir şekilde su tasarrufuna gitmezse, susuz günler kaçınılmaz'

Biçkici, suyun tasarrufunu sağlayabilmek için suyun kullanımının halka iyi anlatılması ve öğretilmesi, okullarda su kullanım kültürünün çocuklara verilmesi gerektiğini belirterek, “Bursa halkı olarak çok ciddi bir şekilde su tasarrufuna gitmezsek, susuz günler kaçınılmazdır” uyarısında bulundu.