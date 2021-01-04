Yabancı yatırımcıya Cumhurbaşkanlığı'ndan çağrı: Uygun maliyetli iş gücümüz var

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, yabancı yatırımcılara 'Nitelikli ve uygun maliyetli iş gücü' ifadelerini kullanarak çağrıda bulundu.

ANKA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, yabancı yatırımcıları "Nitelikli ve uygun maliyetli iş gücü" ifadelerini kullanarak 'Türkiye'deki fırsatları keşfetme'ye çağırdı. Daha önce İstanbul Ticaret Odası (İTO) da "İmalatta saatlik işçi maliyeti Türkiye'de 5,6 Amerikan dolarıyken, Almanya'da bu maliyet 47,2 Amerikan dolarıdır" diyerek çağrıda bulunmuştu. "Türkiye 10 puan üzerinden 7,35 puan ile ‘nitelikli mühendis bulunabilirliği’nde Polonya, Romana, Çekya gibi ülkeleri geride bırakmıştır. ‘İmalatta saatlik işçi maliyeti’ Türkiye’de 5,6 Amerikan dolarıyken, Almanya’da bu maliyet 47,2 Amerikan dolarıdır" çağrısını yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin yabancı yatırımcıları çekmek için "Türkiye’nin yatırım ortamı ve sunduğu fırsatları keşfedin” diyerek, ülkede yatırım yapmak için sıraladığı nedenler arasında emekçilerin ‘ucuz emek gücü’ de yer aldı. Yatırım Ofisi, “Nitelikli ve uygun iş gücü” başlığıyla, yabancı yatırımcıya şöyle çağrıda bulundu:

Türkiye, 32,7 milyon kişilik iş gücüyle Avrupa'nın üçüncü en büyük iş gücü havuzunu oluşturmaktadır. Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus, iş gücünün büyümesindeki en önemli faktör olarak ülkenin rakiplerine kıyasla üst sıralarda yer almasına katkı sağlamıştır. Türkiye aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla iş gücündeki en yüksek büyümeyi gerçekleştirmiştir.”



