Yabancı uyruklu asistan hekimler: Ek ödemelerimiz yapılmıyor, sağlık güvencemiz yok

İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Asistan ve Genç Hekim Komisyonu ülkemizde çalışan yabancı uyruklu asistan hekimlerin yaşadığı sorunları, öneri ve talepleri dile getirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi.

"Uzmanlık Eğitimi İçin Türkiye’ye Gelen Hekimlerin Emeğine Saygı Gösterilmelidir" başlıklı basın toplantısında konuşan İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu, "Ülkemizde uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı sebebiyle sağlık kuruluşlarının birer ticarethane gibi çalıştırılması, özellikle eğitim veren kurumların eğitimlerini verememesi, yabancı uyruklu hekimleri plansız programsız ülkemize davet edilmesi sorunlar yaşanmasını beraberinde getiriyor" dedi. Küçükosmanoğlu sözkonusu hekimlerin sağlık sigortalarının olmaması, sigortalarını kendileri ödemek zorunda kalmaları, ücretlerle ilgili yaşanan adaletsizlikler, uzun çalışma saatleri, nöbet ertesi izin hakkı, eğitimlerinin aksaması gibi temel sorunları olduğunu dile getirdi.

'Sigortaları yok, ücretleri çok düşük'

İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ise şunları söyledi: "Ülkemizde çalışmakta ve eğitim almakta olan yabancı uyruklu hekimler de sağlık hizmeti vermekteler. Özellikle pandemi döneminde sağlık hizmeti verirken kendileri de enfekte olabiliyor. Ancak hastalandıkları zaman sigortaları olmadığı için tedavi masraflarını kendileri ödemektedirler. Bu kabul edilebilir bir uygulama değildir. Yabancı uyruklu asistanların ülkemizde bulunduğu sürede sigortaları yapılmalı ve sağlık hizmetleri kamu tarafından karşılanmalıdır. Bu meslektaşlarımızın aldıkları ücretler de maalesef çok düşük ve temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. İnsanca yaşayabilecekleri ücret verilmesini talep ediyoruz."

'Ek ödemelerimiz de yapılmıyor'

Beş yıldır Türkiye’de asistanlık yaptığını belirten Asistan Dr. Orkhan Valiyev 2 bin 338 TL maaş ile çalıştığını dile getirdi. "Ek ödeme almadan sağlık sigortam yapılmadan çalıştırılıyorum" diyen Valiyev, "2019 Ocak ayında bir mahkeme başvurumuz oldu ek ödemelerle ilgili. Mahkemeyi kazanmamıza rağmen Danıştay tarafından bu karar bozuldu. Artık ek ödemelerimiz de yapılmıyor" şeklinde konuştu.

Valiyev şunları söyledi: "Hepatit B hastasına bakarken iğnenin elime batması sebebiyle iş kazası tutanağı tutulmasını talep ettim ve tedavimin yapılmasını istedim. Sigortasız çalıştırıldığımız için iş kazası raporu tutulmadı. Covid sürecinde biz de tüm sağlık çalışanları gibi özveriyle çalıştık ek ödeme almaksızın. Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu asistanlar olarak ek ödemelerin, sağlık sigortalarımızın yapılmasını talep ediyoruz ve diğer asistan arkadaşlarımızla aynı koşullarda çalışmak istiyoruz."

'Düşünün ki çalıştığınız hastanede sigortanız olamadığı için rehin kalıyorsunuz'

Dr. Orkhan Farmanlı ise şunları söyledi: "Arkadaşımız çalıştığı hastanede tedavi göremiyor ve acil müdahale edilmiyor. Sonrasında şikayetleri arttığı için tekrar acil servise başvuru yapıyor ve arkadaşımıza yatış veriliyor. Yedi günlük tedavisinin ardından taburcu işlemleri için vezneye para yatırması gerektiğini aksi halde taburcu olamayacağını belirtiyorlar. Arkadaşımız çalıştığı hastaneden kaçmak zorunda kalıyor parayı ödeyemediği için. Düşünün ki çalıştığınız hastanede rehin kalıyorsunuz sigortanız olamadığı için. Bu örnek yaşadığımız sorunlardan sadece bir tanesi."