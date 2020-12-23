Xinhua: Türkiye’den ilk kargo treni Şian kentine vardı

Çin resmi haber ajansı Xinhua, Türkiye’den ülkeye giden ilk kargo trenindeki ürünlerin gümrük işlemlerinin tamamlandığını ve trenin Şian kentine vardığını duyurdu.

Haberde İstanbul’dan 4 Aralık’ta yola çıkan ve 8 bin 693 km yol kat ederek Şian’a varan kargo trenindeki ürünlerin değerinin yaklaşık 10,4 milyon yuan (yaklaşık 1,59 milyon dolar) olduğu belirtildi.

Şian istasyonunda yapılan yapılan törende konuşan Türkiye’nin Çin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen “Bu sevinçli fırsat Türkiye ile Çin arasındaki tarihi bağların yeniden canladırılmasına işaret ediyor” dedi.

Çin ile Avrupa arasındaki demiryolu bağlantısının öneminin pandemi döneminde arttığını belirten Önen “Türkiye ile Çin arasındaki demiryolu bağlantısının daha fazla kullanılması Avrasya’da ekonomik faaliyetleri hızlandıracaktır” diye konuştu.

Trenin İstanbul’da 4 Aralık’ta Ulaştırma Bakanı’nın katılımıyla yapılan törenin ardından geri giderek önce Halkalı’ya daha sonra Çerkezköy’e uğraması ve “hazırlıklar tamamlanmadan” yapılan tören nedeniyle Marmaray seferlerinin iptal edilmesi tepki çekmişti.

TCDD ve bakanlık tarafından trenin gümrük işlemleri ve “yeni siparişler” için geri gittiği açıklanmıştı.

Birleşik Taşımacılık Sendikası ise trenin asıl gümrük işlemlerinin Kocaeli Köseköy İstasyonu’nda yapıldığını belirtmiş ve “Törenle yola çıkmış ve toplamda 160 kilometre kat etmiş bir tren için, birdenbire Çin Halk Cumhuriyeti’nden ‘acil’ talep geldiği şeklinde yanıltıcı bilgi vermek de, ne yazık ki traji-komiktir. Tüm bunlar, hem insanların aklıyla alay etmektir, hem de açıkça ve bile bile demiryollarını zarara uğratmasına neden olmaktır. Bu beyanımız aynı zamanda bir suç duyurusudur” açıklamasını yapmıştı.