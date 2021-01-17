Wushu Federasyonu'nda bu sefer de Hizbullahçı çıktı

Usülsüzlükler, gerici ögütlenmeler ve skandallarla sürekli ülkenin gündemine oturan Türkiye Wushu Federasyonu’nundan (TWF) bu sefer de Hizbullah çıktı.

BirGün gazetesinden Eren Tutel'in aktardığına göre Wushu Federasyonu’nun Doğu ve Güneydoğu Genel Koordinatörü ve Üst İstişare Kurulu Üyesi Abdülaziz Velioğlu’nun, Hizbullah’tan hapis yattığı öğrenildi. Velioğlu, ayrıca 2000’de polisle girdiği çatışmada öldürülen örgütün kurucusu Hüseyin Velioğlu’nun da yeğeni.

İstanbul Beykoz'daki bir villaya 17 Ocak 2000'de polisin düzenlediği baskında öldürülen Hüseyin Velioğlu’na yakınlığıyla bilinen Abdülaziz Velioğlu, amcasının öldürülmesinden kısa bir süre sonra Antalya’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. O dönem çıkan bir haberde Hüseyin Velioğlu’nun, Hizbullah’la olan ilişkisi şu ifadelerle anlatıldı:

“Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Hüseyin Velioğlu’nun 1998 yılında, örgütün Batman’daki lideri konumundaki Edip Gümüş ile irtibata geçerek İstanbul’da tekvando okulunda eğitim gördüğü spor etkinliği adı altında örgütün propagandasını yaptığı ve örgüte adam kazandırma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi. Velioğlu’nun, ‘Hizbullah terör örgütüne üye olmak’ ve faaliyetlerini yürütmek suçundan TCK’nin 168/2 maddesi gereğince 12 yıl 6 ay hapis istemiyle cezalandırılması istendi.”

Sahte kimlik çıkartmıştı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde tutuklanan Abdülaziz Velioğlu’nun evinde yapılan aramada bir pompalı tüfek, bir tabanca, mermiler ve örgütsel doküman ele geçirilmişti. Velioğlu, ‘Eşref Kan’ adına düzenlenmiş sahte bir kimlikle yakalanmıştı.

Instagram'dan cihatçı paylaşımlar

Aktif olarak TWF’nin üst düzey yöneticilerinden biri olan Hüseyin Velioğlu, skandalların odağında yer alan federasyonun başkanvekili Abdurrahman Akyüz’e de bir hayli yakın ve sosyal medyada şeriat vurgulu paylaşımlar yapıyor. Velioğlu, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Necmettin Erdoğan’ın olduğu bir fotoğrafı paylaşarak “Üç çiviyi kafamıza çıkacağız! 1: İslamsız saadet olmaz 2: Şuursuz Müslüman olmaz 3: Cihatsız İslam olmaz” ifadelerini kullanıyor.

Bu ve benzeri birçok paylaşımda bulunan Hüseyin Velioğlu, yıllardır TWF’de üst düzey yöneticilik yapıyor. Ayrıca kadın sporculara erkek, erkek sporculara kadın antrenör izni vermeyen federasyonun birçok gerici ve şeriat yanlısı uygulaması bulunuyor. Birçok usulsüzlüğü de imza atan Wushu Federasyonu hakkında Spor Bakanlığı hâlâ bir soruşturma başlatmadı.