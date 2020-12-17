WSJ: NATO’yu ya da Rusya’yı seçmek Erdoğan’a kalmış

ABD’de yayımlanan Wall Street Journal gazetesinin yayın kurulu Washington’un Ankara’ya uyguladığı S-400 yaptırımlarıyla ilgili “Erdoğan’ın seçimi” başlıklı bir yazı kaleme alarak, Ankara’nın ya NATO ile bağlarını derinleştireceğini ya da “Rusya gibi bir ekonomik durgunluk” ülkesini tercih edeceğini yazdı. Gazete Ankara’nın bu seçiminin Erdoğan’ın tercihi olduğunu kaydetti.

WSJ yayın kurulu imzalı yazıda, Türkiye’nin uzun süredir “kararsız” bir NATO müttefiki olduğu ve Erdoğan’ın Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alarak “ileri gittiği” ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını açıklamasını “talihsiz ama kaçınılmaz” diye değerlendiren gazete, yaptırımlar sonucu uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’nin Savunma Sanayi Başkanlığıyla iş yaparken iki kez düşünmesi gerekeceğini kaydetti.

Pompeo’nun Beyaz Saray’ın sorunu çözmek istediğini ancak yaptırımları da uygulamak zorunda olduklarını açıkladığını belirten WSJ, “Buna tek eleştirimiz Trump yönetiminin harekete geçmesinin bu kadar uzun sürmüş olması” dedi.

Washington’un Türkiye’yi S-400’ler yüzünden F-35 programından çıkardığını hatırlatan gazete, bu yaptırımların bir yıldan önce getirilmesi gerektiğini yazdı.

ABD yönetiminin daha önce yaptığı S-400’leri aktive etmezse Türkiye’ye yaptırım uygulamayacağı yönündeki açıklamayı eleştiren WSJ “O zaman Ankara bunları neden aldı? Türkiye Ekim ayında S-400’ü test etti” diye yazdı.

Erdoğan’ın Putin’le son yıllarda yakınlaştığını ancak Karadeniz ve Suriye’de Türkiye ve Rusya’nın çıkarlarının ayrıldığını savunan gazete, “Türkiye’nin ekonomisi geçen ay ekonomi ekibini değiştiren Erdoğan’ın yönetimi altında zorlandı. Ama ülkenin refaha giden yolu Batı ve özellikle Avrupa Birliği ile daha yakın entegrasyondan geçiyor. Ankara ya NATO müttefikleriyle bağlarını derinleştirir ya da Rusya gibi bir ekonomik durgunluk ülkesiyle, bu Erdoğan’a kalmış” ifadesini kullandı.