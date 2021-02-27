WISAG işçilerinin açlık grevine destek ziyareti

Frankfurt Havaalanı'nda yer hizmetleri sağlayan WISAG şirketi tarafından işten atılan işçilerin 24 Şubat’ta başlattıkları açlık grevi, 1 Mart Pazartesi gününe kadar uzatıldı. İlk başta üç gün sürmesi planlanan açlık grevi, beş aydır haklarını WİSAG şirketinden alamayan işçilerin sorunlarını kamuoyuna duyurmak için son çare olarak başvurdukları eylem oldu.

İşten atıldıktan sonra, bağlı oldukları Verdi sendikasından gerekli desteği alamayan işçiler, medyanın ve eyalet parlamentosunda temsil edilen partilerin de ilgisiz kalmasıyla farklı eylemlerle seslerini kamuoyuna duyurmak için uğraşıyorlar.

Aylardır Frankfurt Havaalanı önünde eylem yapan WISAG işçileri, şirketi mahkemeye verdikten sonra, kent merkezinde yaptıkları eylemlerden de sonuç alamayınca, havaalanında açlık greviyle dikkat çekmeye çalışıyorlar.

Eyalet seçimlerine çok kısa bir süre kala, açlık grevi öncesi işçilerle görüşen muhalefet partilerinin temsilcileri, konuyu parlamento gündemine getirme sözü verdiler. Medyada da bu gelişmelerin duyulmasıyla açlık grevindeki işçilerle ilgili haberlere son günlerde yer verilmeye başlandı.

Grevdeki işçiler bu gelişmeleri olumlu olarak değerlendirirken, aylardır sorunlarına duyarsız kalan partilerin yerel seçimlere birkaç hafta kala kendilerine ilgi göstermelerinin, samimi olmasa da seslerini duyurmak açısından yararlı olduğunu söylüyorlar.

WISAG işçilerinin direnişi, Frankfurt havaalanındaki farklı mekanlarda başka firmalar için çalışan işçilerin de benzeri sorunları yüksek sesle dile getirmelerine olanak sağladı.

Frankfurt Havaalanı’ndaki 1 numaralı terminalde süren açlık grevini ziyaret eden işçi ve işyeri temsilcilerinden oluşan heyetler, kendilerinin de benzeri sorunlarının olduğunu ve havaalanı emekçileri olarak dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, güçlerini birleştirmek istediklerini vurguladılar.

Açlık grevine katılarak destek veren Opel işçisi Metin Yıldız, yaptığı konuşmada yetkililerin pandemi nedeniyle grev yapılan bölümde 30 kişiden fazla ziyaretçiye izin vermediğini hatırlatarak, gruplar halinde birçok kişinin ziyarete geldiği gibi ve medyanın da hareketlendiğini belirterek, küçümsenmeyecek bir iş yaptıklarını vurguladı.

‘‘Karamsarlığa gerek yok, yaptıklarımız boşa gitmiyor‘‘ diyen Yıldız, mücadelenin aynı sorunları yaşayan diğer işçilerin katılımı ile daha ileri bir aşamaya taşınması gerektiğini söyledi. İlerdeki günlerde, benzeri sıkıntıları yaşayan diğer havaalanı emekçilerinin de katılımıyla Hessen Parlamentosu önünde haklarını aramak için bir eylem planladıklarını da açıkladı.

Veli Bulut adlı WİSAG işçisi de mücadelelerinde haklı olduklarını, WISAG şirketinin peşini bırakmayacaklarını belirterek, eylemlerinin süreceğini ve artık morallerinin daha yüksek olduğunu ifade etti.

Diğer işçiler de hep yanlarında olan eşlerinin, çocukların desteğiyle ve aynı sorunları yaşayan emekçilerin katılımıyla sorunlarına çözüm bulacaklarını belirtirken, ‘‘Bizi işten atanlarla, susarak onlara destek olanlar birlikseler, işçiler de birlikte mücadele etmesini öğreniyorlar‘‘ diyor.