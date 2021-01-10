WhatsApp'tan kaçarken BİP'e tutulmayın

WhatsApp'ın kişisel verilerin paylaşılmasına yönelik dayattığı sözleşme Dünya genelinde millyonlarca kullanıcının Telegram, Signal, Viber gibi ikame yazılımlara yönelmesine neden olurken Saray bu durumu Turkcell'e ait BİP'in reklamını yapmak için fırsat olarak gördü.

Turkcell'in Hollanda'da bulunan sunucuları üzerinden sağladığı program, WhatsApp'ın tartışılan kullanıcı sözleşmesinin ardından gündeme yerleşti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın ofisi tarafından alternatıf olarak önerilirken MSB gibi devlet kurumları, basın ofislerinin tamamen BİP kullanacağını duyurdu.

Saraydan özel reklam

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yabancı yapım uygulamaların "veri güvenliği açısından önemli riskler içerdiği"ni söyleyerek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi dijital faşizme hep birlikte karşı çıkalım!" dedi.

Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, #BİP ve #Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz. 🇹🇷 https://t.co/xAFZw6J6ZG — Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) January 9, 2021

Koç'un mesajının ardından Turkcell, geçtiğimiz 24 saat içinde BiP Messenger'a yaklaşık 1 milyon yeni kullanıcının katıldığını bildirdi.

BİP verilerinizi nasıl koruyor, nasıl paylaşacak?

Öte yandan BİP'in kullanım sözleşmesinde WhatsApp'ın erişim talep ettiği tüm onaylar yer alırken ek maddeler de yer alıyor.

BİP aldığı izinler doğrultusunda verilerinizi "adli makamlar, düzenleyici kurumlar ve diğer taraflar"la paylaşacağını açıkça belirtiyor. Sözleşmede "diğer taraflar" şöyle tanımlanıyor:

BiP’in yasal bir yükümlülük dâhilinde Kişisel Verileri sunmakla yükümlü olduğu ve gerek kendi haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak, yasa dışı faaliyetleri veya sizinle yapmış olduğumuz herhangi bir anlaşmaya ilişkin ihlalleri tespit etmek ve araştırmak adına Kişisel Verileri ifşa etmek zorunda olduğu üçüncü şahıslar.

BİP verilerin paylaşımı hakkındaysa şu hükümleri öne sürüyor:

"Kullanıcılar: BiP ve kullanıcı, Uygulamanın bir parçası olarak Kişisel Verileri diğer kullanıcılarla (Resmi Hesaplar dâhil) paylaşabilir, böylece kullanıcılar hizmetin işlevselliği ve kendi tercihleri doğrultusunda ve yürürlükteki yasalar tarafından izin verildiği ölçüde diğer kullanıcılarla etkileşime girebilirler. Bir Kullanıcının başka bir ilgili kişiye ait Kişisel Verileri paylaşması durumunda, söz konusu Kullanıcı, bu paylaşımın tüm sorumluluğunu üstlenir.

Hizmet sağlayıcılar, ortaklar ve danışmanlar: BiP’e veya BiP’in ortaklarına pazarlama ve diğer ticari faaliyetler alanında hizmet veren, BiP’e danışmanlık eden veya diğer ticari faaliyetlerde BiP’in birlikte çalıştığı üçüncü şahıslar. BiP, hukuka uygun olması durumunda, Kişisel Verileri pazarlama ve diğer iş ortaklarına, ayrıca BiP veya üçüncü şahıslarca ilginizi çekebileceği düşünülen farklı ürün veya hizmetleri size sunmak isteyen özenle seçilmiş diğer üçüncü şahıslara iletebilir. Söz konusu üçüncü şahısların Kişisel Verileri yalnızca BiP’in talimatlarına veya kullanıcıların (varsa) pazarlama tercihlerine uygun olarak kullanmasına izin verilir ve uygulanabilir olduğu ölçüde söz konusu şahıslarla imzalanan veri işleme anlaşmalarına uygun olarak bu bilgileri güvende tutmaları gerekir.

Yasal yükümlülükler doğrultusunda adli makamlar, düzenleyici kurumlar ve diğer taraflar: BiP’in yasal bir yükümlülük dâhilinde Kişisel Verileri sunmakla yükümlü olduğu ve gerek kendi haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak, yasa dışı faaliyetleri veya sizinle yapmış olduğumuz herhangi bir anlaşmaya ilişkin ihlalleri tespit etmek ve araştırmak adına Kişisel Verileri ifşa etmek zorunda olduğu üçüncü şahıslar.

BiP, üçüncü şahıslara Uygulamanın kullanıcıları hakkında toplulaştırılmış istatistiksel veriler ve analizler sağlayabilir. BiP, kendisi tarafından ifşa edilmediği sürece, bu şekilde paylaşılan verilerden ilgili kişilerin belirlenebilir kılınamayacağını beyan eder.

Kullanıcılar arasındaki iletişim içeriği veya Keşfet alanındaki üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarıyla yürütülen işlemler izlenmemektedir.

Otomatik çeviri işlevini etkinleştirirseniz, gönderdiğiniz sözcükler Microsoft veya Google olmak üzere üçüncü taraf hizmet sağlayıcısıyla paylaşılacaktır. BiP, söz konusu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılardan sorumlu değildir"

'Dijital faşizm' ve medya denetimi

AKP'li Erdoğan daha önce, veri kontrolünün tekelleşmesinin dünya için felaket anlamına geleceğini savunarak "dijital faşizm" konusunda uyarıda bulunmuştu. Kasım ayında yaptığı bir konuşmada, dijital çağda "insan" kalmanın ileriye dönük en büyük zorluklardan biri olacağını söyledi. Oysa geçtiğimiz yıl boyunca sosyal medya şirketlerine ve dizi platformlarına temsilci atamaları konusunda baskı yapan, bunları veri paylaşımı konusunda zorlayan AKP hükümetinden başkası değildi.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın belirttiği gibi dijital faşizme hep birlikte karşı duralım! pic.twitter.com/CCStMzhIeB — Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) January 9, 2021