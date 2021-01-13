WhatsApp'ın fişi çekilebilir: Engelleme gelebilir

WhatsApp'a yönelik veri güvenliği tartışması sürüyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp hakkında veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden inceleme başlatırken, 8 Şubat'a kadar konunun değerlendirileceği öğrenildi.

Kurul, kanunun 18'inci maddesi uyarınca, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle şirkete 2 milyon lira para cezası kesecek.

Sabah'ta yer alan habere göre, ikinci adım olarak ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılacak. WhatsApp uygulamasının engellenmesinin talep edileceği öğrenildi. KVKK yetkililerinin verdiği bilgiye göre, kanun uygulamaların lisans iptali talebi için KVKK'ya yetki veriyor.