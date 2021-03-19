WhatsApp ve Instagram'ın çökmesi üzerine bakanlıktan açıklama

WhatsApp ve Instagram kullanıcıları akşam saatlerinden itibaren iki uygulamaya giriş sorunu yaşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili açıklamasında "USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Sayan, Türk Telekom'a ait Yaay ve Turkcell'e ait BİP'in reklamını yaparak "Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz" ifadesini kullandı.