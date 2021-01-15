WhatsApp, tartışmalı sözleşmeyi Mayıs'a erteledi

Facebook'a ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yönetimi, "8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" diyerek tartışmalı kullanıcı sözleşmesini 15 Mayıs'a ertelediklerini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi ileriye alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Ayrıca, WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri temizlemek için daha çok şey yapacağız. Ardından, 15 Mayıs'ta yeni iş şartları kullanıma sunulmadan önce, politikayı gözden geçirmeleri için insanlara uygun bir hızda kademeli olarak başvuracağız"