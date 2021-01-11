WhatsApp konuşmaları Google aramalarında çıktı

Google Arama aracılığıyla WhatsApp'da özel grup sohbetlerinin görüldüğü bir Hindistanlı İnternet Güvenliği Araştırmacısı tarafından ortaya konuldu. Aynı sorunun 2019'da düzeltilmiş olduğu ve tekrar ortaya çıktığı söyleniyor.

İnternet Güvenliği Araştırmacısı Rajshekhar Rajaharia tarafından hazırlanan yeni bir rapor, kullanıcıların girmesine izin vermek için bağlantıları kullanan WhatsApp gruplarının dışarıdan şahıslara karşı korumasız olduğunu göstermiş oldu.

Bu durum teorik olarak herkesin gruba katılmasına izin verirken özel grupların bu bağlantılarına ulaşan kişilerin gruptaki şahısların profil resimlerine, telefon numaralarına ve yazışmalarına erişmesine olanak tanıyor.

Söylendiğine göre, gruptaki bu istenmeyen girişleri kimse fark etmezse, gruba Google Aramalar üzerinden gelen kişi kendisini belli etmeden istediği kadar kalabilir.

Sorunun kamuoyunca duyulmasının ardından WhatsApp yaptığı açıklamada sorunu "çözdüğünü" iddia etti.

WhatsApp açıklamasında şöyle dedi:

"Mart 2020'den bu yana, WhatsApp, Google'a göre onları indeksleme dışında bırakacak olan tüm derin bağlantı sayfalarına "noindex" etiketini dahil etti. Bu sohbetleri dizine eklememek için geri bildirimimizi Google'a verdik. Bir gruba bir kişi katıldığında, o gruptaki herkes bir bildirim alır ve yönetici, grup daveti bağlantısını istediği zaman iptal edebilir veya değiştirebilir. Aranabilir, genel kanallarda paylaşılan tüm içerikler gibi, internette herkese açık olarak yayınlanan davet bağlantıları diğer WhatsApp kullanıcıları tarafından bulunabilir. Kullanıcıların tanıdıkları ve güvendikleri kişilerle özel olarak paylaşmak istedikleri bağlantılar halka açık bir web sitesinde yayınlanmamalıdır”

WhatsApp böylece sorunun kendilerinden değil, Google'dan kaynaklandığını iddia etmiş oldu.

2019'da da aynı şey olmuştu

2019'da aynı sorun, konuyu Facebook'a bildiren bir güvenlik araştırmacısı tarafından bulundu. Sorun olay kamuoyuna yansıdıktan sonra düzeltildi. Bununla birlikte, Gadgets360'ın haberine göre, 2019'da açığa çıkan aynı gruplar artık endekslenebilir değil, bu da farklı bir sorunun hataya yol açtığını gösteriyor.