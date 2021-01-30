WhatsApp hakkında soruşturma yürüten kurumdan açıklama

WhatsApp, 4 Ocak'ta "gizlilik ilkesi"ni güncelleyerek kullanıcılara bilgi yollamış, hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren koşulların onayı için 8 Şubat'a kadar süre vermişti.

Gelen tepkilerin ardından düzenlemeyi erteleyen WhatsApp hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Kurum başkanı Faruk Bilir, "WhatsApp'a tebligat yapıldı, bilgi ve belge talep edildi. Sürecin takipçisiyiz" dedi.

Bilir, 12 Ocak'ta başlatılan incelemenin sürdüğünü ifade etti.