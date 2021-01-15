WhatsApp: CIA isterse zaten dinler diyebilir miyiz?

Yön Radyo’da Ulaş Can'ın hazırlayıp sunduğu Bizim Stüdyo programında gündeme alınan sorular bunlardı: WhatsApp’ın 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek sözleşmesi ne anlama geliyor, kabul edersek ne olacak?

Alp Öztarhan'ın katıldığı programda kişisel verilerimizi şirketlerin ele geçirmesinin gizleyecek bir şeyimiz olmasa da önemli olduğu konuşuldu.

"CIA verilerimizi dinlemek istese dinleyebilir, direnmenin anlamı yok" argümanına katılmadığını söyleyen Öztarhan, kullanıcıların kolektif çabasının şirketlerin davranışlarını düzenlemede en etkin eylem olduğunu vurguladı.