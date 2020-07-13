Wayfair'de 'çocuk kaçakçılığı' iddiaları

ABD merkezli mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi Wayfair, bir süredir çocuk ve insan kaçakçılığı yaptığı iddialarıyla gündemde.

Şirket internet sitesi üzerinde kaybolan çocukların isimleriyle yüksek fiyatlarda mobilyalar satması nedeniyle "çocuk ve insan kaçakçılığı" yaptığı söylenmişti.

Euronews'in haberine göre, Wayfair sözcüsü Susan Frechette FOX Business'e elektronik posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Bu iddialar elbette gerçek değil. İnternet sitesi üzerinde yüksek fiyata satılan dolaplar, endüstriyel kategoride yer alıyor ve fiyatlamalar doğrudur" dedi.

Şirket daha önce yaptığı açıklamasında söz konusu ürünlerin yanlış fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplar olduğunu söylemiş, ürünleri yeniden adlandırmak üzere siteden kaldırıldığını duyurmuştu.