Washington: İran'la rehinelerin durumunu görüşüyoruz

Dışişleri Bakanı Antony Blinken Şubat ayının ilk günlerinde ABD'nin yurt dışında rehin tutulan ya da tutuklanan vatandaşlarının serbest bırakılmasına bağlı olduğunu belirtmiş ancak İran’ın adını kullanmamıştı.

Sullivan CBS televizyonuna verdiği mülakatta, “Bu konuda İranlılar’la iletişime başladık” dedi. Sullivan, uzun dönemli bir öneriyi kabul etmeyeceklerini belirtti.

Tahran’dan gelen açıklamalara göre iki ülke arasında konuyla ilgili iletişim İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla yürütülüyor. İsviçre Büyükelçiliği Amerika’nın İran’daki çıkarlarını temsil ediyor.

VOA'nın haberine göre bir İran internet haber sitesinde İranlı yetkiliye dayandırılan haberde Tahran’ın Washington’la Amerikalılar’ın durumunu doğrudan görüşmediği, bütün mesajların İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla aktarıldığı vurgulandı.

Bu arada İran’ın nükleer programına da değinen Sullivan, Başkan Joe Biden’ın Tahran’ın nükleer silah elde etmesini engellemeye bağlı olduğunu ve diplomasinin de bunun en iyi yolu olduğunu vurguladı.

Sullivan, Amerika’nın 2015 tarihli nükleer anlaşmaya dönüş konusundaki isteğine karşılık İran’ın henüz yanıt vermediğini belirtti.

Eski Başkan Donald Trump 2018 yılında 2015 tarihli nükleer anlaşmadan Amerika’yı çekmişti. Trump İran’a yaptırımları yeniden yürürlüğe koymuştu.

2015 tarihli anlaşma Amerika’nın da aralarında bulunduğu Batılı ülkelerle İran arasında imzalanmıştı.